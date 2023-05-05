СМИ: Белоруссия ввела временный погранконтроль на въезд из России

На въезде в Белоруссию из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Журналист издания позвонил в Госпогранкомитет от лица гражданина, чтобы уточнить сообщения источников о том, что на трассе М1 у белорусско-российской границы установили КПП и проверяют паспорта.

«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов»,— сказали изданию в ведомстве. Представитель госпогранкомитета уточнил, что у въезжающего «все будет в порядке», если у него есть действительный паспорт.

На горячей линии ведомства сообщили, что погранконтроль будет на всех основных въездах из России. Мероприятия проводятся в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией, заявили в Госпогранкомитете и подчеркнули, что проверять документы будут только у въезжающих. В комитете уточнили, что контроль вводится временно, но когда он закончится — неизвестно.

Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Согласно этому договору, иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории второй страны без получения дополнительной визы. При этом каждая из сторон сможет отказать иностранцу во въезде в целях безопасности. Также обе страны могут сократить срок пребывания. 27 января текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий это соглашение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение еще в декабре 2020 года.

Эрдни Кагалтынов