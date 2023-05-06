В Крыму открыли первое отделение Сбербанка

На Советской площади в Ялте открылось первое в Крыму отделение Сбербанка. Об этом сообщила сама кредитная организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия первого регионального отделения ПАО "Сбербанк" в Крыму\

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Церемония открытия первого регионального отделения ПАО "Сбербанк" в Крыму\

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Двухэтажный модульный офис Сбербанка расположен рядом с городским советом и администрацией. Рядом с ним есть парковка на 18 мест, отмечает «Интерфакс».

«Хорошее событие, революционное — крупнейший банк открывает свое отделение в Крыму»,— сказал глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия офиса (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле 2022 года Сбербанк попал под блокирующие санкции США, позже банк включили в санкционные списки других стран. После этого Сбербанк решил восстановить свое присутствие в Крыму, откуда ушел в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Официально Сбербанк возобновил работу в Крыму 2 марта 2023 года. Согласно отчетности банка, за полтора месяца его клиентами стали около 400 местных предпринимателей, малому бизнесу выдали кредиты на сумму 230 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбербанк собирает клиентов в Крыму».

Олеся Павленко