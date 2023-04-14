Сбербанк собирает клиентов в Крыму

Сбербанк, начавший экспансию в Крыму с этого года, раскрыл первые показатели, сообщив о нескольких тысячах корпоративных клиентов. Но офисов банка в регионе пока нет, их обещают открыть до конца года. Основная конкуренция будет разворачиваться с местным лидером — РНКБ, принадлежащим теперь ВТБ, и другими федеральными банками. Эксперты не ожидают массового перехода клиентов в Сбербанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Сбербанке раскрыли первые итоги работы в Крыму, куда кредитная организация официально вышла только 2 марта. Меньше чем за полтора месяца Сбербанк привлек на расчетное обслуживание около 400 предпринимателей, малому бизнесу выдано 230 млн руб. кредитов. В целом в банке обслуживаются 3,5 тыс. представителей бизнеса и организаций полуострова. В Сбербанке не ответили “Ъ” на вопрос о розничных клиентах.

Клиентов Сбербанка в Крыму пока обслуживают только выездные менеджеры, отделений в регионе нет (но есть 30 банкоматов). Первые попытки открытия офиса банка обернулись сложностями с местными жителями. Cбербанк планировал сделать это на территории парка имени Тренева в центре Симферополя. Но жители такой вариант не поддержали (свидетельствуют данные соцопроса), и пришлось искать новое место. Только на днях глава Крыма Сергей Аксенов внес ясность: офис Сбербанка откроется около Крымского музыкального театра. До конца года, уточнил чиновник, отделения Сбербанка появятся в Симферополе и Ялте, затем в Керчи и Евпатории.

Сбербанк присутствовал в Крыму до 2014 года, то есть до присоединения полуострова к России. Вернуться в регион он решился только после масштабных санкций в отношении всей финансовой системы РФ (см. “Ъ” от 19 января).

К этому моменту на рынке уже был лидер в лице местного РНКБ (сейчас принадлежит ВТБ). У банка 135 отделений в Крыму и Севастополе. Как пояснили “Ъ” в РНКБ, на начало апреля число активных розничных клиентов в регионе превысило 2 млн человек, корпоративных — 83,5 тыс.. Розничный кредитный портфель на конец первого квартала 2023 года составляет 111,2 млрд руб., корпоративный —140,8 млрд руб.

Из федеральных игроков на полуостров одним из первых в 2014 году пришел быстро попавший под санкции АБ «Россия» (с 2020 года выступает санатором крымского Генбанка). За год заметным, но несопоставимым по масштабам бизнеса с РНКБ игроком в регионе смог стать Промсвязьбанк (работает в Крыму с апреля 2022 года, клиентская база — 50 тыс. физических и юридических лиц).

До последнего времени для большинства крупных федеральных игроков Крым был непривлекателен из-за его «санкционности», отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сейчас же ситуация изменялась, санкции уже введены против большинства крупных банков, говорит эксперт. По его оценке, основным конкурентом Сбербанка станет РНКБ.

Гендиректор «Бизнесдрома» Павел Самиев считает, что «со временем» Сбербанк займет в Крыму заметную долю рынка, но «несопоставимую с той, которую имеет в других регионах». Массового перехода в Сбербанк ждать не стоит, считает эксперт, подавляющее большинство граждан и компаний в регионе уже охвачены банковскими услугами. «Если клиента все устраивает, то какой смысл переходить»,— поясняет господин Саймиев.

В то же время многое будет зависеть от тарифов (ценовой политики) и бонусных программ, а также от доступности для местных клиентов сервисов экосистемы Сбербанка. «Масштабирование, в том числе и розничного бизнеса, будет зависеть от способности банка предложить конкурентоспособные продукты,— отмечает господин Путиловский.— У банка все для этого есть, и количество отделений в данном случае непринципиально из-за развития электронных сервисов».

Развивать бизнес в Крыму планируют и другие банки, преимущественно небольшие. Так, в ЦМР-банке, который в основном занимается организацией банковского обслуживания в ДНР и ЛНР, отмечают, что, «учитывая высокий потенциал рынка Республики Крым, банк планирует запускать в 2023 году продукты и услуги для розничных и корпоративных клиентов полуострова».

В марте в Крым вышел абсолютно новый игрок — небольшой региональный ростовский банк «РостФинанс». Он в том же месяце открыл первое отделение и в ЛНР, следует из данных сайта ЦБ. Сейчас на полуострове в том или ином виде присутствует восемь банков.

Ольга Шерункова