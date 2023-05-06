В Тюменской области до конца мая перекроют часть путепровода в сторону Московского тракта из-за ремонта

С 10 мая в Тюменской области перекроют часть путепровода в направлении Московского тракта из-за ремонтных работ. По данным главного управления строительства региона, подрядчики приступят к ремонту путепровода на Обходе Тюмени, который находится между примыканиями ул. Интернациональной и ул. Авторемонтной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонтные работы разделены на шесть этапов и продлятся до начала сентября. Первый этап начнется 10 мая, а завершат работы 26 мая. За это время подрядчики демонтирует верхние слои асфальтобетона на проезжей части и тротуаре, проведут локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения, уложат новую гидроизоляцию, заменят водоотводные трубки и восстановят верхние слои асфальта. Металлические деформационные швы будут заменены на полиуретан-металлические.

Объехать этот участок можно будет по двум полосам общей шириной более 8 м. Схема с двухполосной организацией движения будет действовать весь период работ.

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