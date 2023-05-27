Сегодня исполняется 65 лет заслуженному экологу РФ, руководителю Центра ответственного природопользования Института географии РАН, члену советов директоров компаний «Русал» и «Норникель» Евгению Шварцу

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Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Евгений Шварц

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов:

— Уважаемый Евгений Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Вы являетесь признанным экспертом в области экологии не только в России, но и за рубежом. Ваш профессиональный путь — пример преданности делу, которое сегодня объединяет миллионы неравнодушных людей по всей стране в их стремлении сохранять ее природные богатства, ценить ее красоту, бережно относиться к ее ресурсам. Уверен, что ваш многолетний опыт, профессионализм и широкий кругозор и дальше будут востребованы как в научном, так и в бизнес-сообществе. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, новых достижений и новых единомышленников!

28 мая исполняется 72 года генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Богданов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль:

— Владимир Леонидович, ты один из ведущих специалистов отрасли, настоящий патриот нашей страны. Высокопрофессиональный человек, прошедший блестящую школу от простого буровика до генерального директора нефтяной компании. Единственной крупной нефтяной компании, сохранившейся не на московском или питерском асфальте, а там, где добывается нефть, в Сургуте. Ты многое сделал, чтобы Сургут стал одним из лучших городов не только Западной Сибири, но и страны. Построил потрясающий дворец культуры нефтяников на 1200 мест, по сравнению с которым, без преувеличения, Большой театр отдыхает. И сделано это только за счет компании. Ты удивительный, уникальный человек, поскольку думаешь не только о прибыли и развитии компании, но и о людях и делаешь все, чтобы им в непростых условиях жилось как можно лучше. Я считаю тебя своим близким другом и с радостью поздравляю с днем рождения! Всегда оставайся таким, каким был до сих пор. Желаю здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»