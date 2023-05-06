Минцифры объяснило сбоем исчезновение проекта о реестре военнообязанных, он снова опубликован

Проект постановления правительства о едином реестре воинского учета снова размещен на официальном портале публикации проектов regulation.gov. Минцифры объяснило ТАСС его исчезновение техническим сбоем.

Минцифры в документе предлагает определить сроки создания и введения реестра с 1 июля по 31 декабря. В этот период планируется апробация методических, организационных и технологических условий для ведения реестра. Предполагается, что оператором станет Минобороны.

Российские власти в апреле за несколько дней приняли закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Они будут считаться врученными, независимо от того, заметил ли ее адресат.

Подробнее о документе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Леонид Уварчев