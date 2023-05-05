Проект постановления о едином реестре военнообязанных исчез с сайта regulation.gov

Проект постановления о едином реестре воинского учета, который Минцифры сегодня, 5 мая, разместило на Федеральном портале нормативных правовых актов (regulation.gov.ru), был удален. Ссылка на проект постановления сейчас ведет на несуществующую страницу.

Как сообщает «РИА Новости», которое дает ссылку на проект в базе, реестр предполагалось создать к 1 июля и апробировать к концу 2023 года. С 2024 года реестр собирались вводить в эксплуатацию, а полноценно использовать (уже в военкоматах) — с 1 января 2025 года.

Закон о едином реестре воинского учета Госдума приняла 11 апреля. В единой базе данных призывников, создание которой оговаривает документ, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

Часть этих сведений, согласно утвержденным нормам, военкомату (откуда те поступят в базу) должен будет передать работодатель. Еще часть будут передавать ФНС, МВД, ЗАГСы, учреждения Минздрава и Минобра, суды.

Подробнее о том, как будет работать единая система данных призывников,— в материале «Ъ FM» «Реестру просчитали перспективы».