Не стареют ловушкой ветераны

Главной неожиданностью стартового отрезка второго раунда play-off НХЛ стали две подряд гостевые победы, одержанные «Флорида Пантерс» над «Торонто Мейпл Лифс». Одним из ключевых факторов успеха «Флориды» была игра пережившего неожиданный карьерный ренессанс знаменитого российского вратаря Сергея Бобровского, сыгравшего важнейшую роль во втором матче, в котором он отразил три с половиной десятка бросков и который его клуб выиграл со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Две победы на старте серии, даже гостевые — это еще не гарантия победы общей. Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли уже подарил подтверждение этому тезису. В стартовом раунде точно так же неудачно начал серию с «Нью-Йорк Рейнджерс» «Нью-Джерси Девилс» — и ничего, выкарабкался. И сама «Флорида» по собственному опыту знает, что такой отрыв — не приговор. Она в первом раунде уступала — 1:3 — страшному чемпиону «регулярки» «Бостон Брюинс», но смогла пройти дальше. И все же две гостевые победы — это, как ни крути, колоссальный задел. Такой задел, что растранжирить его можно, только очень постаравшись. И факт, что сейчас именно «Флорида» является стопроцентным фаворитом противостояния, в котором, как бы эффектно она ни справилась с «Бостоном», поначалу повыше котировался ее соперник. «Торонто» уже выбил не менее мощную, чем бостонцы, «Тампу» с ее тремя подряд финалами Кубка Стэнли в резюме, а его шикарный набор острейших форвардов — Остон Мэтьюс и Митч Марнер, Райан О’Райлли и Джон Таварес, Вильям Нюландер и Майкл Бантинг — казалось, гарантировал сопернику с его нестабильной обороной серьезные проблемы.

Один из факторов, обеспечивших «Флориде» рывок, между тем бросается в глаза с ходу. И у этого фактора есть имя и фамилия — Сергей Бобровский.

Бобровский — видимо, самый известный среди российских хоккеистов, уцелевших ко второму раунду play-off. Он дважды, в 2013 и 2017 годах, будучи тогда игроком «Колумбус Блю Джекетс», получал приз лучшему вратарю НХЛ, попадал в число участников Матчей всех звезд. И то обстоятельство, что сейчас он здорово помогает «Флориде», не вызвало бы никакого удивления, если бы не один нюанс.

Расцвет Сергея Бобровского состоялся, когда он был молод. На его пике, в 2019 году, в нем разглядела шанс подняться до уровня грандов «Флорида», подписав с россиянином роскошный по условиям для голкиперов семилетний контракт на $70 млн. Только вот вскоре возникло ощущение, что клуб, так рискнув, здорово просчитался. Вступивший в ветеранскую фазу Бобровский, которому сейчас 34 года, был уже не так хорош, как в молодости. В последнее время он окончательно перестал считаться фронтменом хотя бы только отдельно взятого разросшегося российского вратарского корпуса в НХЛ. Эти роли перешли к Андрею Василевскому, Игорю Шестеркину, Илье Сорокину. А в сезоне нынешнем вообще случилось, казалось, катастрофическое падение.

Перед play-off поклонников «Флориды» именно вратарский вопрос волновал больше всего совершенно не случайно. В регулярном чемпионате срывы Бобровского превратились в привычное явление, и в конце концов его усадил на скамейку запасных неопытный и, откровенно говоря, не искрящий классом Алекс Лайон. Но он все равно смотрелся более надежным вариантом.

Помогло несчастье. После двух первых матчей с «Бостоном» менеджмент «Флориды» и тренер Пол Морис поняли, что Лайон в условиях экстремальной ответственности и экстремального давления play-off не тянет, и вернули в ворота Сергея Бобровского, а тот вдруг показал, что его рано списали со счетов. Не сказать, что он творил что-то экстраординарное, но по крайней мере почти всегда выручал в ключевые моменты, в том числе в ситуациях сложнейших.

В этом смысле второй матч с «Торонто» был чрезвычайно показательным. Хозяева в нем разогнались так резво — два гола за пять минут, что можно было подумать, что они сотрут «Флориду» в порошок. Но не тут-то было. Не такое уж плохое нападение гостей потихоньку раскочегарилось, уже во втором периоде выведя их вперед, а с заброшенными шайбами у «Торонто», ворота которого защищал другой россиянин — Илья Самсонов, перестало складываться. Отчасти — из-за невезения (речь, например, о штангах, мешавших Нюландеру и Таваресу), а в основном — из-за Бобровского.

На его долю выпала колоссальная нагрузка: 37 бросков «Торонто» пришлись в створ (у Самсонова она была куда скромнее — 29 бросков). И главное, значительная часть из них представляла реальную угрозу, некоторые — смертельную. Бобровский, дважды пропустив в дебюте, отбивал потом все, что летело в его сторону — ловушкой, клюшкой, щитками, однажды даже маской, с дальней дистанции и после расстрелов фактически в упор, как в эпизоде с выпадом Тавареса… И было видно, как каждый его новый подвиг заставляет игроков «Торонто» нервничать, суетиться, как выводит их из себя, лишая хладнокровия и провоцируя на ошибки, вроде той потери на ровном месте, что привела к третьем голу «Флориды», не исключено, что угробившему могучую канадскую команду.

Алексей Доспехов