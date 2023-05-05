Серебренников прокомментировал дело Беркович словами о «глобальном дежавю»

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что уголовное дело против его ученицы Евгении Беркович спровоцировало у него ощущение «глобального дежавю». Сегодня, 5 мая, режиссер и драматург Евгения Беркович была арестована по обвинению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», повествующего о россиянках, решивших выйти замуж за исламистов и отправиться к ним в Сирию.

В июне 2020 года Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о хищениях в «Седьмой студии» и штрафу 800 тыс. руб. за мошенничество. 28 марта 2022 года судимость с Кирилла Серебренникова была снята после выплаты суммы ущерба по делу. Затем режиссер покинул Россию.

«Обвиняют в этом (оправдании терроризма.— "Ъ") твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли. Но на любого художника всегда найдется доносчик — "эксперт" или "искусствовед в штатском", который подмахнет все, что им нужно… Все это мы уже проходили — "Спектакль, которого не было" и прочее. Аресты, обыски, суды»,— написал господин Серебренников в Telegram.

Также господин Серебренников назвал Евгению Беркович любимой ученицей и вспомнил, как та выступала на судебном процессе по его уголовному делу.

«Помнишь, как ты прикольно выступала у меня в суде? За всем фарсом, не стесняясь, маячили "органы" по борьбе с инакомыслием. Уверен, тобой занимается тот же кабинет... Доносчики подняли голову, мерзавцы получили право голоса. Их время, Женя. И нам ничего с этим не поделать, придется просто ждать»,— среди прочего добавил господин Серебренников.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году в театре «Дочери СОСО». В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга». Вместе с Евгенией Беркович по уголовному делу об оправдании терроризма проходит драматург Светлана Петрейчук.

Развитие и подробные итоги дела «Седьмой студии» — в хронике «Ъ».

Григорий Лейба