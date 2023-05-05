Курс доллара. Прогноз на 10–12 мая

Егор Жильников,

главный аналитик На рынке прослеживается высокий уровень волатильности Доллар завершает текущую неделю у отметки 77 руб. В рамках недельных торгов пара доллар/рубль демонстрировала снижение, движимая спекулятивной активностью на рынке. Новостной фон был скорее за рубль: Минфин сохранил продажи юаней в течение мая на сумму 2 млрд руб. ежедневно, доллар дешевел на внешних рынках, укрепление национальной валюты происходило на фоне коррекции нефтяных котировок. В пятницу же пара доллар/рубль инерционно снижалась в диапазон 76–77 руб., однако вернулась выше 77 руб. на фоне фиксации коротких позиций участниками торгов перед праздниками. На рынке прослеживается высокий уровень волатильности, ввиду чего мы расширяем диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю до 75–78 руб. Важную роль, возможно, сыграет статистика по инфляции США, которая может оказаться лучше рыночных ожиданий, что, в свою очередь, окажет давление на доллар.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Дивидендный фактор еще может какое-то время позволить рублю оторваться от реалий Рубль заметно восстанавливал позиции на тонком рынке между майскими выходными. Более вероятно, что поддержку рублю оказывал дивидендный фактор, когда экспортеры увеличили объем предложения валюты для аккумулирования ликвидности на счетах для будущих выплат. Фундаментально картина для рубля не выглядит позитивно: цены на нефть невысоки, план по нефтегазовым доходам бюджета по-прежнему не выполняется. Снижение объемов продажи юаней в мае в рамках бюджетного правила было ожидаемым, что вряд ли окажет заметное влияние на стоимость рубля. Дивидендный фактор еще может какое-то время позволить рублю оторваться от реалий, но в среднесрочной перспективе российская валюта вряд ли закрепится ниже отметки 78–80 руб.

Денис Буйволов,

аналитик Спрос на валюту для импорта после длинных майских праздников может снова пойти в рост Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 76–79. Российской валюте к концу уходящей недели придало уверенности восстановление цен на нефть, и импульс рублевого укрепления еще какое-то время может продолжаться. Постепенное сокращение геополитического дисконта на реализуемую Россией нефть, улучшение ситуации с балансом госбюджета, а также локальное охлаждение активности импортеров поддержали рубль. Вместе с тем спрос на валюту для импорта после длинных майских праздников может снова пойти в рост, что будет играть уже против нацвалюты. Геополитический фон для рублевых активов в обозримой перспективе также может ухудшиться.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Укрепление национальной валюты выглядит неустойчивым Текущее укрепление рубля вызвано несколькими факторами: во-первых, компании продают валютную выручку под выплату дивидендов, во-вторых, на фоне снижения деловой активности на майских праздниках потребности в валюте импортеров, очевидно, снизились. Поддержку национальной валюте также оказывает снижение дисконта к российской марке нефти, которое компенсировало общее снижение котировок черного золота. Волатильности рублю придает и решение Минфина РФ почти в два раза сократить в мае продажи валюты в рамках бюджетного правила. Тем не менее укрепление национальной валюты выглядит неустойчивым, поскольку рубль фундаментально остается под давлением на фоне ограничения российского экспорта и геополитических факторов. Инвесторы уже отыграли результаты заседаний ФРС и ЕЦБ, поддержавших вероятность завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики.