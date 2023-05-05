Краснодарский инвестор объяснил, почему падает доллар

Согласно данным Банка России, впервые с 31 марта курс доллара на Московской бирже опустился на 2,3%, до 77 руб. Стоимость евро при этом снизилась на 2,3%, до 85 руб., а юаня на 2,3%, до 11 руб. По мнению основателя сервиса помощи в финансовых инвестициях Афинанс.рф Левона Акопова, тема о снижении курса доллара несколько преувеличена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Левон Акопов Фото: Левон Акопов

«До начала СВО курс доллара составлял 70–80 руб., сейчас мы наблюдаем тот же диапазон. С учетом введения санкций, курс, вероятнее всего, составит около 75–85 руб. Ничего кардинального не происходит. Мы должны понимать, что ЦБ за долгие годы научился управлять подобными процессами. Главное — это баланс между импортом и экспортом. Когда преобладает какая-то их часть, рубль начинает колебаться. Большинство участников сторон (государство, экспортеры и импортеры) курс доллара в районе 75–85 руб. вполне устраивает»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» господин Акопов.

По словам спикера, на волатильность курса повлияла продажа компании Shell и разрешение государства на вывод этих денег из России.

«В целом населению не о чем волноваться. Если у кого-то есть опасения по послаблению рубля, им стоит купить акции российских экспортеров, к примеру «Лукойла», или замещающиеся облигации «Газпрома». Также можно приобрести гонконгский доллар или дивидендные китайские акции с доходностью порядка 5–6%»,— отметил Левон Акопов.

Тат Гаспарян

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