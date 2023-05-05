Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Наталья Чепрасова удовлетворила ходатайство следствия и арестовала на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович. Она обвиняется в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Состав преступления следствие обнаружило в поставленном ею спектакле «Финист Ясный Сокол», где рассказывается о российских женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и отправиться к ним в Сирию.

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С ходатайством в суд следствие обратилось сегодня, 5 мая. На заседании следователь объяснил необходимость ареста Евгении Беркович тем, что она может скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает издание «Медиазона» (признано иностранным агентом). Режиссер вину не признает. С журналистами она разговаривать отказалась.

На заседании суда адвокат режиссера Ксения Карпинская сказала, что уголовное дело было возбуждено за публикации читки пьесы «Финист Ясный Сокол» драматурга Светланы Петрийчук на YouTube, «в которой якобы содержится оправдание терроризма», передает «РИА Новости».

В суд поступили поручительства за Евгению Беркович от Константина Райкина, Олега Меньшикова, Вениамина Смехова, Дмитрия Муратова, Ксении Собчак, Нюты Федермессер и других.

Драматург Светлана Петрийчук проходит второй обвиняемой по делу об оправдании терроризма. Заседание об избрании ей меры пресечения пройдет в Замоскворецком суде позже сегодня.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году в театре «Дочери СОСО». В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Эрдни Кагалтынов