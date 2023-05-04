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Коммерсантъ FM
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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук задержали по подозрению в оправдании терроризма

Следственный комитет России (СКР) изменил статус театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в уголовном деле об оправдании терроризма (ст. 202.5 УК РФ), возбужденном из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Ранее они проходили по делу в качестве свидетелей, а теперь являются подозреваемыми. Обе задержаны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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Евгения Беркович

Евгения Беркович

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Петрийчук

Светлана Петрийчук

Фото: Nemever / Wikimedia

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Евгения Беркович

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Петрийчук

Фото: Nemever / Wikimedia

Как сообщили проекту «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) адвокаты задержанных, меру пресечения режиссеру и драматургу изберут завтра, 5 мая, в Замоскворецком суде Москвы. Следователи допросили их уже как подозреваемых .

О возбуждении уголовного дело из-за спектакля «Финист Яный Сокол» стало известно сегодня, 4 мая, утром. Сообщалось, что Евгению Беркович и Светлану Петрийчук вызвали на допрос в качестве свидетелей, а у родных режиссера провели обыски. По данным «ОВД-Инфо», на допрос сегодня, 4 мая, также вызвали Александра Андриевича — директора театра «Дочери СОСО», где был поставлен спектакль. Его отпустили домой, оставив статус свидетеля.

Спектакль вышел в 2020 году. В постановке рассказывается о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. Спектакль поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, основанной на реальных судебных приговорах. В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Лусине Баласян

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