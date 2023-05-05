Peugeot обновил кроссовер 2008

Компания Peugeot обновила кроссовер 2008 — рестайлинговый вариант модели выйдет на рынок в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Peugeot e-2008 Фото: Peugeot Peugeot e-2008 Фото: Peugeot Следующая фотография 1 / 2 Peugeot e-2008 Фото: Peugeot Peugeot e-2008 Фото: Peugeot

Автомобиль получил новый передний бампер, переработанную решетку радиатора, измененные фонари и новые фары, которые получили световые элементы в бампере. Также изменились фирменные логотипы и шильдики, выполненные новым шрифтом.

В салоне изменения свелись к установке мультимедийной системы с 10-дюймовым экраном и расширенным функционалом. Обновленные Peugeot 2008 также получили новые варианты отделки и более качественные материалы интерьера.

Линейка моторов модели включает в себя бензиновый 1,2-литровый турбомотор PureTech мощностью 101 л.с и 131 л.с., а также 131-сильный 1,5-литровый турбодизель BlueHDi. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробками передач. В 2024 году появится гибридная версия с 1,2-литровым турбомотором и 28-сильным электродвигателем, интегрированным в 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Кроссовер сохранил электрическую модификацию, которая также обновилась. Peugeot e-2008 получил более мощный 156-сильный электромотор и более емкую батарею 54 кВт·ч, позволяющую проезжать до 406 км без подзарядки.

На европейский рынок обновленное семейство Peugeot 2008 выйдет летом 2023 года. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2019 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK