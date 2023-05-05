Россельхозбанк хочет отсудить у донских властей 41 млн руб. из-за «археологических» проблем с землей должника

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск АО «Российский сельскохозяйственный банк» к государственным структурам с требованием 41,5 млн руб. В частности, ответчиками по иску указаны правительство Ростовской области, а также Минфин РФ и Минкульт РФ. Об этом сообщается на сайте суда. Россельхозбанк требует взыскать с них убытки на указанную сумму.

Согласно иску, еще в 2013 году банк выдал кредит одной из донских коммерческих структур, которая впоследствии не смогла его вернуть. Кредитная организация попыталась получить компенсацию за счет продажи принадлежавшего должнику земельного участка. Однако, выяснилось, что участок обременен возможным наличием археологического наследия, поэтому его продажа затруднена. Теперь банк настаивает на возмещении убытков со стороны государства.

В опубликованных документах не указано, где именно расположен земельный участок.

Вадим Водолазов