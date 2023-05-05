Хуснуллин: движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто раньше срока

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто. Как отметил вице-премьер, чтобы открыть сообщение с опережением графика, специалисты работали в две смены и круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика»,— написал он у себя в Telegram-канале. По его словам, строители заменили два пролетных строения, работая круглосуточно в две смены.

8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста. СКР возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Движение по мосту было ограничено. В начале марте установили первый пролет железнодорожной части моста.

До начала военной операции России на Украине Крым был одним из самых популярных направлением у российских туристов. В 2021 году на него приходилось 49% от общего числа бронирований, до пандемии в 2019 году — 41%. В 2022-м этот показатель снизился до 6%, опустившись на третье место по популярности направлений. По данным Ostrovok.ru, в 2023 году регион опустился на девятое место, формируя лишь 2% бронирований по России.

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