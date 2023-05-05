В Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющейся жидкостью

На промышленной площадке на улице Базальтовая в Екатеринбурге произошел пожар, сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Огнем охвачены два складских помещения, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с места происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Кадр с места происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пострадавших нет. Сначала на промплощадке загорелся пластиковый мусор. Горение зафиксировали в двух очагах. Спасатели сообщили, что на месте возгорания идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на складе готовой продукции. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту пожара спасатели прибыли по повышенному рангу пожара. Однако по прибытии пожарных ранг не подтвердился.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург