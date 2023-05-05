Новый сервис по доставке инертных грузов в Сочи по специально выделенному графику стал доступен клиентам СКЖД

Грузоотправителям СКЖД стал доступен новый сервис, предусматривающий доставку в Сочи по специально выделенному графику песка и щебня, добываемого в разных районах Краснодарского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

В рамках оказания данной услуги грузовые составы будут отправляться из Белореченска и Лабинска в адрес крупнейшего предприятия по выпуску бетона в Сочи (ООО «Союз»).

Первые два таких поезда уже доставили из Белореченска на станцию Адлер 80 вагонов с песком. Следующий рейс в рамках оказания данной услуги запланирован на 6 мая.

Новый сервис позволит осуществлять своевременную доставку инертных грузов для проведения строительных работ на территории курортной столицы даже в период летних пассажирских перевозок. Это обеспечит бесперебойный ход строительства и реконструкции социальных объектов, а также реализацию масштабных проектов, включая реконструкцию аэропорта Сочи и застройку федеральной территории «Сириус».

Напомним, что услуга перевозки грузов по согласованному с клиентами графику позволяет сократить время нахождения груза в пути, а также оптимизировать использования складских мощностей и подвижного состава, что позволяет грузоотправителям снизить затраты на организацию перевозок.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"