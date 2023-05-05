Land Rover представил историческую версию модели Defender Works V8

Компания Land Rover представила историческую версию модели Defender Works V8 — исполнение Islay Edition.

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Автомобиль назван в честь острова Айлей в Шотландии, где располагалось поместье управляющего директора Rover Car Company и одного из основателей Land Rover Спенсера Уилкса, который руководил компанией в момент создания внедорожника. Также в архипелаге Внутренних Гебридских островов проводились и испытания первых экземпляров оригинального Land Rover.

Новая версия создана специалистами заводского подразделения Land Rover Classic, которое специализируется на реставрации классических автомобилей. Источником вдохновения для модели послужил Land Rover Series IIa образца 1965 года, который использовал господин Уилкс.

Внедорожник окрашен в цвет Heritage Grey, дополненный крышей и стальными колесами оттенка Limestone. Ретро-логотипы окрашены в цвет кузова, стандартная решетка радиатора заменена элементом от Defender Heritage, а на борта нанесена маркировка GXC 639C, которая повторяет номер автомобиля Спенсера Уилкса. В тон кузову выполнены вставка на центральной консоли в салоне, постамент рычага коробки передач, на котором также появится памятный шильдик.

Салон отделан кожей Windsor Ebony, которой обшиты сиденья, боковые панели, двери, потолок и приборная панель, а элементы сидений, секции дверных карт, крышка центрального подлокотника и детали, скрытые за солнцезащитным козырьком, отделаны твидом фабрики Islay Woollen Mill. Цвет твида отсылает к оттенкам пейзажа острова Айлей: синий отлицетворяет море и небо, фиолетовый — местный вереск, а нежно-желтый воплощает торф и траву острова.

В центральном подлокотнике появится твидовый кармашек для смартфона, а часть элементов будет сделана из американского ореха и дуба от бочек из-под виски винокурни Kilchoman Distillery, основанной Кэти Уиллс, внучкой Спенсера Уилкса. Из такого же дерева выполнены подстаканники в салоне внедорожника, а также пол багажного отсека. Вместе с автомобилем покупатели также получат бутылку лимитированного виски.

Технически Islay Edition повторяет прочие Defender Works V8. За основу берутся внедорожники 2012-2016 годов выпуска, которые проходят реставрацию и затем вручную пересобираются в новое исполнение. Внедорожник оснащен 405-сильным 5-литровым атмосферным бензиновым V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, усиленными тормозами, перенастроенным рулевым управлением и доработанной с учетом нового двигателя подвеской.

Тираж Land Rover Defender Works V8 Islay Edition составит 30 экземпляров: 17 машин сделают в трехдверном варианте Defender 90 и 13 машин построят на базе пятидверного Defender 110.

Максим Вершинин

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