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Коммерсантъ FM
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Apple отчиталась за квартал лучше прогнозов

Выручка Apple за квартал снизилась на 3%, составив $94,8 млрд. Выручка корпорации снижается второй квартал подряд. Чистая прибыль также сократилась на 3%, до $24,2 млрд. Впрочем, результаты Apple оказались лучше ожиданий аналитиков, поэтому акции компании после публикации отчетности выросли на 2%. С начала же года акции Apple поднялись на 28%.

Одним из драйверов бизнеса Apple в минувшем квартале стал рост доходов от сервисов (это подразделение включает музыкальный стриминговый сервис Apple Music и видеосервис Apple TV+) — на 5,6%, до рекордных $20,9 млрд. Еще одним положительным моментом в отчетности стал рост продаж iPhone — на 1,5%, до $51,3 млрд, «несмотря на сложные макроэкономические условия». В таких условиях продажи ПК и смартфонов в целом снижаются: по подсчетам исследовательской компании IDC, продажи ПК в первом квартале упали на 29%, а смартфонов — на 14,6%.

Как отметил генеральный директор Apple Тим Кук, росту продаж iPhone помогло более активное продвижение на новых рынках, таких как Индия. В апреле корпорация открыла свой первый физический магазин в этой стране. При этом продажи на одном из важнейших рынков, в Китае, пока не восстановились, оказавшись на 2,9% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Также довольно сильно снизились продажи Mac — на 31%, до $7,2 млрд, продажи iPad сократились на 13%, до $6,7 млрд.

На прошлой неделе за квартал отчитались Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft и Alphabet — их результаты также были положительно восприняты инвесторами.

Яна Рождественская

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