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Коммерсантъ FM
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Продажи ПК в мире упали на 29% по итогам первого квартала

В первом квартале 2023 года, по предварительным подсчетам IDC, было продано 56,9 млн персональных компьютеров. Это на 29% меньше, чем в начале прошлого года, когда производителям ПК удалось реализовать 80,2 млн устройств.

Спрос на персональные компьютеры значительно вырос во время пандемии COVID-19. Однако, как отмечают аналитики IDC, нынешний показатель оказался даже заметно хуже, чем в 2019 и 2018 годах, когда было продано 59,2 млн и 60,8 млн ПК соответственно. В качестве причин столь слабых продаж IDC называет слабый спрос, значительные запасы продукции на складах, а также ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию.

По итогам квартала лидерство на рынке сохранила китайская Lenovo. За три месяца компания сумела продать 12,7 млн ПК. И несмотря на то что это сразу на 30,3% хуже показателя 2022 года, доля Lenovo на мировом рынке сократилась всего на 0,4% и теперь составляет 22,4%.

Самыми скромными среди крупнейших производителей оказались потери в продажах у HP — 24,2%. С показателем 12 млн проданных компьютеров компания занимает второе место в мире с долей рынка 21,1%. Таким образом, за год американский производитель сократил отставание от Lenovo с 3,1% до 1,3%.

На третьем месте располагается Dell — 9,5 млн проданных ПК и 16,7% рынка.

Худшую же динамику продаж среди всех крупных производителей персональных компьютеров продемонстрировала Apple. Ее продажи рухнули по сравнению с прошлым годом на 40,5%. За отчетный период компании удалось реализовать всего 4,1 млн устройств.

Кирилл Сарханянц

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