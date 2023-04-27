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Коммерсантъ FM
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Акции Meta выросли на 11% после хорошей квартальной отчетности

Выручка корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в первом квартале выросла на 3%, составив $28,7 млрд. Это первый случай роста выручки после трех кварталов снижения. Инвесторы положительно восприняли эти известия — в среду акции Meta выросли на 11%.

Хорошим результатам компании помог китайский рынок, где наблюдался рост доходов от онлайн-рекламы. Как отметила финансовый директор Meta Сьюзан Ли, компания «наблюдала повышение активности среди рекламодателей в Китае, направленной на пользователей и другие рынки, что, на наш взгляд, частично связано со снижением стоимости доставки и ослаблением ковидных ограничений».

Meta в целом стала больше внимания уделять практическим вопросам, в том числе рынку онлайн-рекламы, а не масштабному проекту метавселенной, который пока приносит убытки (в этом квартале они составили $4 млрд). Кроме того, аналитики отмечают, что компания теперь в большей мере заинтересована в развитии искусственного интеллекта — после успеха ChatGPT.

Также Meta стала сокращать издержки — руководство компании назвало 2023-й «годом эффективности», в прошлом году оно сократило 11 тыс. сотрудников. Сокращения продолжаются — в общей сложности планируется уволить 21 тыс. сотрудников.

Во вторник отчетность за квартал также представили Microsoft и Alphabet — инвесторы положительно восприняли их результаты и планы на будущее.

Яна Рождественская

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