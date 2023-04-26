ИИ уносит меня в звенящую светлую даль

Вчера поздно вечером за первый квартал отчитались две ведущие высокотехнологичные корпорации США — Microsoft и Alphabet. Ключевые показатели обоих конкурентов превзошли прогнозы аналитиков и порадовали инвесторов, которые по достоинству оценили результаты компаний в непростом первом квартале. Впрочем, эксперты полагают, что более важным в отчетностях компаний стали, возможно, не столько результаты за прошедший период, сколько планы на ближайшее будущее — внедрение ИИ, который должен стать одним из главных стимулов развития их бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Свои отчетности за первый квартал Microsoft (MS) и Alphabet представили почти одновременно после закрытия торгов на биржах США. Впрочем, сразу после публикации отчетов котировки компаний стали расти на внебиржевых торгах — инвесторы по достоинству оценили, что основные показатели и MS, и Alphabet оказались выше прогнозов аналитиков, ожидавших более скромных результатов в непростом первом квартале.

Microsoft сообщила, что ее выручка увеличилась на 7%, до $52,9 млрд, тогда как опрошенные Refinitiv аналитики ожидали выручки лишь $51 млрд. Чистая прибыль выросла на 9%, до $18,3 млрд, а выручка в пересчете на акцию — на 10%, до $2,45, также превысив прогнозы ($2,23). Компания зафиксировала рост показателей по всем ключевым направлениям своего бизнеса, особенно в облачных сервисах (+27%), серверных продуктах (+17%) и коммерческом ПО (+14%). Единственным заметным снижением стало сокращение выручки от продаж потребительских версий OC Windows (-28%), что объясняется общемировым трендом снижения продаж компьютеров.

В свою очередь, Alphabet сообщила о росте квартальной выручки на 3%, до $69,8 млрд, прибыли — на 9%, до $16,4 млрд и выручки в пересчете на акцию $1,17. Аналитики ожидали выручки в районе $68,8 млрд, а выручки в пересчете на акцию $1,07. Так же, как и у Microsoft, наиболее высокие показатели роста в Alphabet отмечены в сегменте облачных услуг (+28%). Это позволило компенсировать снижение выручки от рекламы на YouTube (-2,6%) и на сайтах-партнерах (сервис Google Network, -8,3%). Общая рекламная выручка поискового сервиса Google в первом квартале выросла незначительно, на 1,9%. Благодаря неплохим квартальным результатам компания объявила о начале масштабной программы по обратному выкупу акций с рынка на $70 млрд.

После публикации отчетностей Microsoft и Alphabet их акции выросли в цене соответственно на 7% и 5%.

Однако многие эксперты и инвесторы обратили внимание не только на результаты за прошедший период, но и на планы компаний в ближайшем будущем, а именно — активное внедрение ИИ, что должно дать новый стимул для развития всего бизнеса Microsoft и Alphabet.

Так, например, глава Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что «наиболее продвинутые модели ИИ идут нога в ногу с самым универсальным в мире пользовательским интерфейсом — обычным языком. Все это открывает новую эру в компьютерном мире». Финансовый директор Microsoft Эми Худ в ходе телефонной конференции с аналитиками сообщила, что ожидает роста выручки в следующем квартале — во многом благодаря использованию ИИ. «Как и в случае с любым другим значительным изменением платформы, все начинается с инновации. Поэтому мы очень рады видеть столь высокий отклик уже на самой ранней стадии в отношении наших возможностей в сфере ИИ,— пояснила топ-менеджер.— Мы продолжим инвестировать в нашу облачную инфраструктуру, особенно с применением ИИ, поскольку нам надо приспосабливаться к растущему спросу наших потребителей. Поэтому в ближайшем будущем мы ожидаем роста поступлений».

Напомним, что именно Microsoft инвестировала в разработчика нашумевшего чат-бота ChatGPT — стартап OpenAI — несколько миллиардов долларов. В январе Microsoft начала добавлять усовершенствованную версию своего поиска Bing с искусственным интеллектом (ИИ) в обновление Windows 11.

В гонку с Microsoft в сегменте продвинутых чат-ботов, хотя и с некоторым опозданием, вступила Alphabet со своим чат-ботом Bard. Объявляя результаты Alphabet за первый квартал, глава Сундар Пичаи ясно дал понять, что компания намерена сосредоточить максимум усилий на развитии современных технологий ИИ и внедрении их в свои платформы. «Я обозначил три основных направления в этой области — разработка наиболее современных и продвинутых языковых моделей, улучшение уже существующих продуктов для большего удобства наших пользователей и обеспечение разработчиков и наших партнеров инструментами, которые позволили бы нам сообща воспользоваться всеми преимуществами ИИ,— отметил глава Alphabet.— И мы уже достигли видимого прогресса по всем этим направлениям».

Евгений Хвостик