«Новосибирскавтодор» получил контракт на реконструкцию Толмачево на 4,9 млрд рублей

Конкурсная комиссия приняла решение заключить контракт на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево (Новосибирск) с АО «Новосибирскавтодор». Компания предложила выполнить работы за 4,948 млрд руб. при начальной цене закупки 4,949 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второй участник торгов, название которого в протоколе комиссии не указывается, запросил максимальную цену закупки.

Заказчиком закупки выступает находящееся в ведомстве Минтранса РФ федеральное учреждение Ространсмодернизация. Работы будут профинансированы из федерального бюджета, они должны быть выполнены до 31 августа 2027 года. Ранее торги были приостановлены из-за жалобы московского ООО «Лидер». Компания указала, что заказчик якобы установил излишнее требование, которое ограничивает число участников, а также указал слишком короткий срок на выполнение архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. Комиссия ФАС признала жалобу необоснованной, но нашла в действиях заказчика нарушение закона о контрактной системе, которое «не повлияло на результат определения поставщика». Материалы проверки будут переданы в управление контроля размещения госзаказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

«Новосибирскавтодор» ранее по заказу Росавиации в качестве генподрядчика выполнял реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево на этапах №№ 2.2.1 и 3.1, она проводилась в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Компания победила на торгах, запросив за работу 3,6 млрд руб.

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Дарья Решетникова