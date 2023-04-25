Торги по реконструкции аэропорта Толмачево приостановлены из-за жалобы

Выбор подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево (Новосибирск) приостановлены по жалобе московского ООО “Лидер”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В заявлении ООО “Лидер” указывает, что заказчик якобы установил излишнее требование, которое ограничивает число участников закупки, а также указал слишком короткий срок на выполнение архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий – три месяца вместо предусмотренных Минстроем России 14 месяцев. Жалоба поступила в ФАС на прошлой неделе, ее рассмотрение назначено на 26 апреля.

Как сообщалось, заказчиком закупки является находящееся в ведомстве Минтранса РФ федеральное учреждение Ространсмодернизация. Начальная цена контракта – 4,9 млрд руб. Работы будут профинансированы из федерального бюджета. Согласно документации, они должны быть выполнены до 31 августа 2027 года.

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Дарья Решетникова