В Ростовской области отменен парад Победы в Новочеркасске

Парад Победы 9 Мая в Новочеркасске отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам главы региона, военные решили ограничиться торжественным мероприятием только в донской столице — Ростове-на-Дону.

Призывы отменить парад Победы в Ростовской области появились под постом губернатора об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов 4 мая.

В новочеркасском параде должны были принять участие 20 единиц техники, включая исторические «Катюши» и танк Т-34.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону