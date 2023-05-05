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Коммерсантъ FM
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Уральская компания пытается через суд заставить Ericsson обслуживать технику

Компания «Екатеринбург-2000», которая оказывает услуги сотовой связи под брендом «Мотив», подала иск к российской «дочке» шведского производителя техники Ericsson. Компания пытается оспорить отказ от исполнения договора со стороны Ericsson из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил РБК со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

Как следует из данных карточки, Арбитражный суд Москвы в конце апреля назначил дело к рассмотрению. Первое заседание пройдет в начале июля.

«Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять договор»,— прокомментировал РБК представитель «Екатеринбурга-2000». Он не стал приводить деталей дела. По его словам, компания использовала оборудование Ericsson при построении сетей связи.

В свою очередь, в Ericsson в разговоре с РБК заявили, что компания полностью завершила работу в России в конце 2022 года. Юрлицо в России зарегистрировано в России для завершения административных требований, там трудоустроено несколько сотрудников.

Шведская Ericsson объявила об остановке поставок в Россию после начала российской операции на Украине. В середине весны компания приостановила бизнес в стране и отправила сотрудников в оплачиваемый отпуск. В августе Ericsson начал увольнять российских сотрудников и объявила о планах окончательно уйти из России до конца 2022 года. Компания также получила лицензию на обслуживание существующих контрактов до конца 2022-го.

Российское юрлицо Ericsson «Эрикссон Корпорация» пока существует. В 2022 году его выручка упала на 42,2% по сравнению с 2021-м, до 2,86 млрд руб. Ее чистый убыток составил 2,35 млрд руб. против чистой прибыли 533,6 млн в 2021 году.

В начале мая «Ъ» обнаружил в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, что ООО «Макскомм» 20 апреля задекларировало для ввоза в РФ 20 тыс. мультистандартных приемо-передающих базовых станций связи производства Ericsson AB. По оценкам экспертов, стоимость партии может составить $30–40 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсель ввозить мы будем шведа».

Олеся Павленко

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