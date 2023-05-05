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Коммерсантъ FM
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Потери от запрета на полеты беспилотников могут составить 10 млрд руб. по итогам года

Общии потери от запрета на полеты дронов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге достигнут 1,5 млрд руб., если он продлится до конца 2023 года. В результате отрасль вернется на уровень 2018 года. Об этом «Ъ» сообщили эксперты и крупные участники рынки.

По оценкам участников рынка, не считая Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, общие потери отрасли достигнут 10 млрд руб. Самые большие потери понесет сельскохозяйственная отрасль, чьи убытки могут достигнуть 2,4 млрд руб. В убытки войдут объем недополученной прибыли от услуг аэрофотосъемки и мониторинга, 3D-моделирования и маркетинговых съемок, а также земельного кадастрового учета, контроля состояния промышленных объектов, линий электропередачи и дистанционного зондирования Земли.

По мнению экспертов, запреты не предотвращают атаки с беспилотников, так как такие устройства летают без разрешений. В качестве альтернативы эксперты предлагают разработать комплекс организационных мер и технологических решений, которые позволят обнаруживать правильно оборудованный беспилотник, определять его маршрут и обеспечивать отправку служебных команд экипажу на посадку. В случае невыполнения команд на приземление дрон можно уничтожать.

Российские регионы вводят запреты на полеты беспилотников с осени 2022 года из-за украинских атак с БПЛА. На этой неделе аналогичный запрет ввели в Москве после атаки дронов на Кремль. Беспилотники были сбиты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Олеся Павленко

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