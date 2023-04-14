Мэр Новосибирска: Станция «Спортивная» «в физическом выражении» будет готова к концу июня

Глава Новосибирска Анатолий Локоть объяснил очередное продление сроков строительства станции метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска. По его словам, оно связано с заменой импортного оборудования из-за санкций в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сроки продлены безусловно, но работа кипит, она не останавливается. Мы надеемся, что в физическом выражении к концу июня станция будет готова. Существуют вопросы приведения в соответствие документации, потому что замена оборудования требует соответствующего документального оформления», – объяснил господин Локоть.

Необходимость строительства станции метро «Спортивная» вблизи новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска объяснялась подготовкой к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он должен был пройти в Новосибирске с конца декабря 2022 года, но был перенесен в Канаду после начала СВО. Станцию метро, согласно первоначальным планам, должны были ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Затем сроки неоднократно переносились. Стоимость строительства «Спортивной» – 3 млрд руб. Планируется, что расчетный пассажиропоток станции после ввода в эксплуатацию составит 19,2 тыс. пассажиров в час.

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Дарья Решетникова