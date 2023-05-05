Александр Говор получил контроль над основным российским активом немецкой Havi Logistics

Принадлежащее владельцу сети McDonald’s в России Александру Говору АО «Логистика и точка» (АО «ЛИТ») стало единственным владельцем компании ООО «Рулог» (Москва) – российской компании немецкой Havi Logistics, занимающейся логистикой продуктов питания. Соответствующая информация внесена в ЕГРЮЛ 4 мая.

В середине апреля АО «ЛИТ» официально зарегистрировало права на две другие компании, ранее принадлежавшие Havi Global Logistics Gmbh – ООО «Хави Логистикс Елабуга» (Татарстан) и ООО «Хави Узловая» (Тульская область), а также ООО «СТИ» (Москва), владельцем которого до этого был другой немецкий логистический оператор – STI Freight Management Gmbh.

Разрешение на покупку «дочек» немецких компаний АО «ЛИТ» получило в ФАС в декабре 2022 года. Александр Говор стал владельцем российской сети McDonald’s в июле 2022 года. До этого он развивал несколько ресторанов сети в Сибири по франшизе.

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Дарья Решетникова