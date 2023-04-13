Александр Говор стал бенефициаром российских активов немецких STI и Havi Logistics

Кузбасский предприниматель Александр Говор, купивший летом сеть ушедшего из России McDonald’s, официально зарегистрировал права на российские активы немецких логистических компаний Havi Logistics и STI Freight.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Принадлежащее господину Говору АО «Логистика и точка» (ЛИТ), по данным ЕГРЮЛ, с 11 апреля владеет по 100% в ООО «Хави Логистикс Елабуга» (Татарстан), ООО «Хави Узловая» (Тульская область) и ООО «СТИ» (Москва). По данным «СПАРК-Интерфакс», первые две компании ранее принадлежали Havi Global Logistics Gmbh, третья – STI Freight Management Gmbh.

Разрешение на покупку всех трех «дочек» немецких компаний АО «ЛИТ» получило в ФАС в декабре 2022 года.

Александр Говор стал владельцем российской сети McDonald’s в июле 2022 года. До этого он развивал несколько ресторанов сети в Сибири по франшизе.

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Дарья Решетникова