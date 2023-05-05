Президент Филиппин пообещал, что базы США в стране не будут использовать против Китая

Находящиеся на Филиппинах военные базы, доступ к которым получили США, не будут использоваться против Китая и других стран, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Он добавил, что Вашингтон не просил у Манилы предоставить войска на случай конфликта с Пекином.

«Глава МИД Китая провел со мной встречу (на Филиппинах.— "Ъ"), и я заверил его, что эти военные базы не предназначены для нападения, для действий против кого-либо, Китая, любой другой страны»,— рассказал господин Маркос-младший на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (цитата по ТАСС).

На вопрос о том, просила ли администрация США предоставить ей войска на случай военного противостояния с Китаем из-за Тайваня, он ответил отрицательно. «Причина в том, что мы ясно дали понять, что предоставление баз американским войскам было обусловлено последствиями изменения климата и участившимися случаями стихийных бедствий на Филиппинах»,— пояснил он. Фердинанд Маркос-младший отметил что, использование этих баз «для проведения наступательных действий выходило бы за рамки» договоренностей Вашингтона и Манилы.

В рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) от 2014 года, американские войска имеют право перемещаться через пять филиппинских баз. В феврале США и Филиппины договорились о предоставлении американскими военными доступа еще на четыре базы на филиппинской территории. 12 апреля в Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с филиппинскими коллегами Энрике Манало и Карлито Гальвесом-младшим. По итогам встречи они согласились усиливать сотрудничество в сфере обороны, в том числе с целью ответа на возможные угрозы.

Лаура Кеффер