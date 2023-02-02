США договорились с Филиппинами об увеличении американского военного присутствия в стране

США увеличат военное присутствие на Филиппинах, сообщили министерства обороны США и Филиппин, совместное заявление опубликовано на сайте Пентагона. США разместят войска на четырех новых военных базах на Филиппинах.

Согласно тексту заявления, США выделят дополнительные $82 млн на улучшение инфраструктуры на пяти действующих военных базах с американскими военнослужащими, а также на размещение дополнительных сил на четырех новых базах.

Объекты разместят в стратегических районах Филиппин, где именно — не уточняется. AP отмечает, что ранее власти Филиппин сообщали, что США хотят получить доступ к пяти объектам на острове Лусон. Два из них находятся на севере острова рядом с Тайваньским проливом, три расположены на западном побережье, которое выходит на спорную акваторию Южно-Китайского моря.

В заявлении отмечается, что дополнительные силы необходимы для оказания гуманитарной помощи во время стихийных бедствий и гуманитарных катастроф, а также для «реагирования на другие общие вызовы».

Договоренности достигнуты во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина на Филиппины. Они касаются Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве США и Филиппин 2014 года, по которому США получили доступ к пяти базам.

США и Филиппины входят в блок Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вместе с Россией. Прошлый летом сообщалось, что Филиппины не стали покупать российские вертолеты Ми-17 из-за опасений санкций США. 31 января The Washington Post сообщала о том, что США могут получить доступ к еще нескольким базам на Филиппинах. По информации издания, доступ к ним может обеспечить для США «стратегическую позицию для проведения операций» в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море.

Олеся Павленко