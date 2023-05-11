Фантастическая реалистичность

После презентации гиперкара 9X8 24H Le Mans Hybrid, который сразу был признан революционным, команда Peugeot приняла новый инженерный вызов — воссоздать его точную копию в кубиках Lego. Чтобы все, от гладкого силуэта до лаймовых вспышек на ливрее, было настоящим. Только в масштабе 1:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конструктор состоит из 1775 элементов и имеет в полностью собранном виде высоту более 13 см, ширину 22 см и длину 50 см Фото: Peugeot Версия гоночного автомобиля Lego была представлена на первом чемпионате мира FIA World в рамках подготовки к долгожданному выступлению на 24-часовой гонке Ле-Мана Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot Следующая фотография 1 / 4 Конструктор состоит из 1775 элементов и имеет в полностью собранном виде высоту более 13 см, ширину 22 см и длину 50 см Фото: Peugeot Версия гоночного автомобиля Lego была представлена на первом чемпионате мира FIA World в рамках подготовки к долгожданному выступлению на 24-часовой гонке Ле-Мана Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot

Семиступенчатая коробка передач с электрическим приводом, гибридная силовая установка с низким уровнем выбросов, мощная подвеска, уникальные двери и элегантный профиль: фантастические в своей реалистичности детали, такие как двигатель V6 и светящиеся в темноте световые элементы, действительно передают острые ощущения от гонок. Команды Peugeot Sport и Lego работали вместе целый год, чтобы точно передать все технические детали, разработать подвески и гибридные системы, которые невозможно воспроизвести по фотографиям.

Наташа Афанасьева