Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фантастическая реалистичность

Набор Lego Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid

После презентации гиперкара 9X8 24H Le Mans Hybrid, который сразу был признан революционным, команда Peugeot приняла новый инженерный вызов — воссоздать его точную копию в кубиках Lego. Чтобы все, от гладкого силуэта до лаймовых вспышек на ливрее, было настоящим. Только в масштабе 1:10.

Предыдущая фотография
Конструктор состоит из 1775 элементов и имеет в полностью собранном виде высоту более 13 см, ширину 22 см и длину 50 см

Конструктор состоит из 1775 элементов и имеет в полностью собранном виде высоту более 13 см, ширину 22 см и длину 50 см

Фото: Peugeot

Версия гоночного автомобиля Lego была представлена на первом чемпионате мира FIA World в рамках подготовки к долгожданному выступлению на 24-часовой гонке Ле-Мана

Версия гоночного автомобиля Lego была представлена на первом чемпионате мира FIA World в рамках подготовки к долгожданному выступлению на 24-часовой гонке Ле-Мана

Фото: Peugeot

Фото: Peugeot

Фото: Peugeot

Следующая фотография
1 / 4

Конструктор состоит из 1775 элементов и имеет в полностью собранном виде высоту более 13 см, ширину 22 см и длину 50 см

Фото: Peugeot

Версия гоночного автомобиля Lego была представлена на первом чемпионате мира FIA World в рамках подготовки к долгожданному выступлению на 24-часовой гонке Ле-Мана

Фото: Peugeot

Фото: Peugeot

Фото: Peugeot

Семиступенчатая коробка передач с электрическим приводом, гибридная силовая установка с низким уровнем выбросов, мощная подвеска, уникальные двери и элегантный профиль: фантастические в своей реалистичности детали, такие как двигатель V6 и светящиеся в темноте световые элементы, действительно передают острые ощущения от гонок. Команды Peugeot Sport и Lego работали вместе целый год, чтобы точно передать все технические детали, разработать подвески и гибридные системы, которые невозможно воспроизвести по фотографиям.

Наташа Афанасьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...