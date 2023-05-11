Будущее принадлежит оптимистам

В начале года компания Peugeot явила миру Inception — концепт, который не только представил видение дизайнерами французской фирмы будущего автомобилестроения, но и будущего в целом. Оно, по оптимистичному мнению авторов проекта, будет очень даже симпатичным, в нем станут царить стиль и творчество, эмоции, совершенство, свобода и гуманизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель модной марки 3.Paradis признается, что уже во время первого разговора с командой Peugeot он понял, насколько у них много общего. Например, и он, и они стремятся «использовать дизайн для оказания положительного влияния на окружающий мир». Ну, и еще их, конечно же, объединяет желание «вдохновить в людей чувство свободы» Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot Следующая фотография 1 / 3 Основатель модной марки 3.Paradis признается, что уже во время первого разговора с командой Peugeot он понял, насколько у них много общего. Например, и он, и они стремятся «использовать дизайн для оказания положительного влияния на окружающий мир». Ну, и еще их, конечно же, объединяет желание «вдохновить в людей чувство свободы» Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot

В честь этих блестящих перспектив марка Peugeot решила устроить серию коллабораций с выдающимися художниками нового поколения. Первым к автопроизводителю присоединился французский дизайнер Эмерик Чачуа, основатель культовой марки 3.Paradis. Он, кстати, тоже отличается оптимистичным взглядом на мир. Вдохновившись «кошачьей привлекательностью» и стопроцентными электрическими технологиями Peugeot Inception, Эмерик Чачуа создал куртку, которую уже успели окрестить «технологическим подвигом». Здесь использована та же 3D-технология, что и для автомобиля: лентикулярный 3D-принт создает оптическую иллюзию, благодаря которой куртка меняет цвет в зависимости от угла зрения.

Наташа Афанасьева