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Коммерсантъ FM
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Пашинян сообщил о несогласованности ряда формулировок в переговорах с Азербайджаном

Армения не согласовала несколько формулировок в переговорах с Азербайджаном по мирному договору, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, азербайджанские власти, в частности, не признают территориальную целостность Армении. Кроме того, не удается договориться о преодолении разногласий в толковании текста мирного соглашения, также нет договоренностей по международным механизмам его реализации.

«До сих пор не удалось согласовать такие текстовые формулировки, в которых будет четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. кв. км (территория Армянской ССР.— "Ъ"). Механизм обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха до сих пор остается неопределенным, как и формат диалога Степанакерт—Баку, который, на наш взгляд, должен проходить в рамках международного механизма»,— рассказал господин Пашинян в пражском центр трансатлантических отношений (цитата по «РИА Новости»).

Напряженность между Арменией и Азербайджаном усилилась после того, как в апреле Азербайджан установил КПП на границе в Лачинском коридоре. 1 мая министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян посетили США, где провели переговоры с участием госсекретаря Энтони Блинкена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что любые попытки Армении включить Нагорно-Карабахскую республику в текст мирного соглашения с Баку будут контрпродуктивны.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Армяно-азербайджанский конфликт пустили по миру».

Лаура Кеффер

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