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Алиев назвал контрпродуктивными попытки Армении включить Нагорный Карабах в мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что любые попытки Армении включить Нагорно-Карабахскую республику (НКР) в текст мирного соглашения с Баку контрпродуктивны. Об этом он сказал в ходе международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в городе Шуша, передает агентство Azertag.

Фото: president.az

Фото: president.az

Господин Алиев сообщил, что Азербайджан более месяца назад передал Армении четыре проекта мирного соглашения. По словам президента Азербайджана, неделю назад Армения представила свой комментарий к мирному договору, в котором содержались территориальные претензии к Баку и была упомянута НКР.

Господин Алиев выразил надежду, что Армения проявит конструктивность в переговорном процессе с Азербайджаном. Если этого не произойдет, Баку не примет никаких мер, кроме дипломатических, подчеркнул президент. «С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы»,— добавил он.

1 мая в городе Арлингтон (штат Виргиния) прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азребайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Встреча состоялась по инициативе господина Блинкена, который активизировал свою дипломатическую активность после того, как 23 апреля азербайджанские военные, несмотря на протесты Еревана, установили контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре (соединяет Карабах с Арменией).

30 апреля Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь заявил о важности открытия Лачинского коридора для частного и коммерческого транспорта. 29 апреля господин Блинкен поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном.

Подробнее о попытках мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта — в материале «Расчленение Минской группы».

Эрдни Кагалтынов

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