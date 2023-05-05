Цифры мало, нужна мотивация

Цифровизация не является универсальным инструментом повышения эффективности бизнеса — только целенаправленное применение цифровых технологий приносит рост совокупной факторной производительности (СФП), показала работа экономистов, опубликованная на сайте Всемирного экономического форума. Используя большую панель балансовых данных европейских компаний, авторы показали, что не все фирмы становятся более продуктивными в результате увеличения инвестиций в цифровые технологии. Такие вложения стимулируют рост производительности в основном в компаниях, которые уже относительно более продуктивны в сравнении с конкурентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Научный сотрудник Французской обсерватории экономической конъюнктуры Роберт Андертон, старший экономист главного экономического управления ЕЦБ Васко Ботельо и экономист управления Бундесбанка Пол Реймерс утверждают, что, как правило, цифровизация способствует росту производительности тех компаний, которые уже относительно более продуктивны в сравнении со своими конкурентами. В статье, размещенной на сайте Всемирного экономического форума, экономисты отмечают, что цифровизация не является универсальным инструментом для повышения производительности и равные инвестиции в цифровые технологии более успешны при целенаправленном подходе. Их позиция основана на результатах исследования «Цифровизация и производительность: переломный момент или интермедия?», опубликованного в серии рабочих документов ЕЦБ. Авторы замечают, что работа отражает их взгляды и необязательно — точку зрения регулятора.

Актуальность исследованию придает то, что в ЕС уже реализуются программы стимулирования внедрения цифровых технологий («Единый цифровой рынок» и «ЕС следующего поколения»), и их эффективность зависит от характера влияния цифровизации на совокупную факторную производительность на уровне компаний (и опосредованно — на потенциальный объем производства, инфляцию и денежно-кредитную политику). Авторы исследования указывают, что, несмотря на быстрое ускорение цифровизации в последние десятилетия, в целом рост производительности в странах ЕС был медленным. Вместе с тем они не исключают, что повышение производительности за счет цифровизации произошло еще не в полной мере, так как цифровая экономика все еще находится на этапе внедрения.

При оценке связи цифровизации и производительности экономисты использовали данные европейских фирм из базы ORBIS Bureau van Dijk за 2000–2019 годы — это 19,3 млн наблюдений о 2,4 млн компаний из 13 европейских стран. Интенсивность цифровизации оценивалась по доле инвестиций в цифровые технологии (ПО и базы данных, информационные и компьютерные технологии, исследования и разработки) в общем объеме инвестиций с поправкой на удешевление самих технологий за двадцать лет. В итоге авторы показали — цифровизация действительно ускоряет рост СФП европейских компаний в среднем, однако не все фирмы становятся более продуктивными после объемных вложений в цифровые технологии. Эффект от них чаще проявляется в компаниях, которые и до таких инвестиций были более продуктивными, а «рутинное» следование цифровой моде не позволяет раскрыть потенциал, который может дать цифровизация. В цифрах это выглядит следующим образом: по данным авторов, для двух в остальном идентичных «отстающих» фирм в один и тот же момент времени и в одной и той же стране и секторе экономики увеличение доли цифровых инвестиций на 1 процентный пункт приведет в среднем к росту совокупной факторной производительности лишь на 0,02 процентного пункта в год, что, отметим, объясняет наблюдаемое европейскими экономистами в последние десятилетия отставание роста продуктивности экономических агентов от бурной диджитализации экономик и расходов на персонал.

Венера Петрова