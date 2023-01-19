Цифровая двадцатка

По итогам 2021–2022 годов Россия заняла 14-е место в подготовленном «Ростелекомом» рейтинге стран по уровню технологического развития. В лидерах — Китай, США и Индия. РФ входит в топ-10 стран по научной и изобретательской активности в сфере робототехники и квантовых технологий. Также Россия — в «десятке» по изобретательской активности в сфере искусственного интеллекта. На развитие этой технологии, выбранной властями РФ в качестве одного из приоритетов, только из бюджета до 2030 года будет потрачено 25 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно представленным в среду результатам пятого ежегодного мониторинга трендов цифровизации от «Ростелекома», РФ заняла 14-е место в рейтинге стран по уровню технологического развития. Соседи — Бразилия (13-е место) и Нидерланды (15-е). Топ-5 составили Китай, США, Индия, Великобритания и Канада. Также в десятке — Австралия, Япония, Южная Корея, Франция и Испания.

Рейтинг определяется по трем показателям: научные публикации, патенты и инвестиции в сфере цифровых технологий. По его результатам Россия вошла в топ-10 стран по научной активности, оказавшись среди лидеров по научной и изобретательской активности в робототехнике и квантовым технологиям, а по изобретательской активности — в области ИИ. «Все годы, что мы делаем эти рейтинги, Россия уверенно входит в двадцатку, а по целому ряду технологий и в топ-10»,— подчеркнул в ходе презентации исследования вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков. Отметим, что Китай в рейтинге технологического развития опережает США по научным статьям (348,7 тыс. в 2021 году против 226,9 тыс.) и патентам (648,9 тыс. против 93 тыс.). США же сохраняют лидерство по объему инвестиций ($2,1 млрд против $187,3 млн).

В разрезе не стран, а технологий по интегральному показателю (с учетом количества научных публикаций, патентов и объемов инвестиций) лидирует сфера искусственного интеллекта (интегральный вес 3,08). На втором месте — альтернативная энергетика (2,09), на третьем — мобильные сети (1,89). Четвертую и пятую строчку трендов заняли цифровое здравоохранение (1,87) и изучение рака (1,35) соответственно.

ИИ четвертый год подряд занимает первое место в перечне трендов в сфере технологий, говорится в исследовании. В 2021 году существенно выросла инвестиционная активность на этом рынке — объем сделок на сумму более $1 млрд по сравнению с 2020 годом вырос в два раза (объем инвестиций составил $178,2 млрд). Заметные деньги на ИИ выделяются и в РФ. Согласно «дорожной карте» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" на период до 2030 года», утвержденной Минэкономики в конце декабря 2022 года, правительство направит 24,6 млрд руб. на развитие технологий ИИ, еще около 100 млрд руб. в это направление вложит Сбербанк (см. “Ъ” от 18 января).

Впрочем, как следует из рейтинга «Ростелекома», лидером среди технологий по объему инвестиций в мире стала все же сфера не ИИ, а цифрового здравоохранения ($722,3 млрд в 2021 году). «В этом направлении вырос не только объем венчурных инвестиций, но и количество и объем сделок слияния и поглощения (M&A)»,— отмечается в презентации к исследованию. Отметим, что вчера же аналитическая компания Gartner представила прогноз, согласно которому мировые расходы на информационные технологии в 2023 году увеличатся на 2,4% — до $4,5 трлн.

Венера Петрова