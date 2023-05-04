«Росэнергоатом» сообщил об угрозе затопления Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. Ранее сообщалось об угрозе жизни жителей близлежащих населенных пунктов в связи с вероятным прорывом дамбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это создаст функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности»,— сообщил ТАСС Ренат Карчаа. «Росэнергоатом» управляет Запорожской АЭС с октября 2022 года.

Ранее сегодня, 4 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что из-за возможного прорыва дамбы в зоне подтопления могут оказаться десятки тысяч жителей. Вода поднялась на 17 метров, на два с половиной метра выше нормы, в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра, уточнил господин Рогов.

По словам Владимира Рогова, одна из причин повышения уровня воды — половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся под контролем Украины. Другая причина повышения уровня воды в водохранилище — обстрелы Каховской ГЭС со стороны вооруженных сил Украины, заявил господин Рогов. Станция повреждена и требует ремонтных работ, добавил он.

Лусине Баласян