Диагностическую карту разыграют по-новому

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. РСА, считают парламентарии, занимается «несвойственной» для себя функцией, из-за чего сохраняется проблема фиктивного ТО. В РСА уверены, что необходимости в переменах нет: союз успешно справляется с контролем. Правительство между тем законопроект поддержало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поправки, внесенные группой сенаторов, глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил еще в 2021 году (“Ъ” рассказывал о них). С тех пор документ ожидал лишь положительного заключения правительства.

Главное нововведение — передача функции аккредитации операторов ТО (обязательное условие для работы на рынке техосмотра) из РСА в Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация). Сегодня страховой союз проверяет пункты ТО на наличие необходимых помещений, оборудования, экспертов и прочих требований, но это «несвойственная» для РСА функция, уверены сенаторы. Такая система приводит к «созданию недобросовестной отраслевой конкуренции, распространению массовой фальсификации сведений о проведении ТО и дискредитации института техосмотра», сказано в пояснительной записке. Речь идет о фирмах-мошенниках (аккредитованных как операторы), которые без фактической проверки машины оформляют диагностические карты за 2–2,5 тыс. руб. Передача контроля в Росаккредитацию позволит исключить «коррупционную составляющую», уверены парламентарии.

Диагностическая карта, напомним, обязательна для движения автобусов, грузовиков и такси — за ее отсутствие нарушителю грозит штраф 2 тыс. руб. Для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов документ нужен только при постановке машины на учет и при внесении изменений в конструкцию.

Росаккредитации понадобятся дополнительные средства для выполнения новых функций, сказано в правительственном заключении. В финансово-экономическом обосновании указано, что сегодня оператор с одним пунктом ТО платит РСА 49,5 тыс. руб. за аккредитацию и 35 тыс. руб. за подтверждение соответствия требованиям аккредитации (раз в два года). Тарифы меняться не будут, за счет этих средств Росаккредитация планирует создать в том числе новые «цифровые системы по контролю и аккредитации операторов», рассказал “Ъ” заместитель главы службы Александр Соловьев. Из федерального бюджета потребуется 20 млн руб. ежегодно на зарплату дополнительным сотрудникам Росаккредитации, которые будут «сопровождать процессы» в области ТО, заявил он.

Механизм оплаты аккредитации уточнят ко второму чтению — об этом правительство также попросило сенаторов. «Мы хотим обсудить с рынком новые способы борьбы с мошенниками,— рассказал “Ъ” Александр Соловьев.— Одним из способов может стать, к примеру, использование видеокамер на пунктах ТО и искусственного интеллекта для обработки видеоряда и выявления мошеннических схем. У нас есть сильная IT-команда, способная создать такой софт. Тем более что видеокамеры есть уже сейчас на многих пунктах. Но какие-либо решения о новых требованиях будут сначала обсуждаться с бизнесом». На тарифы для автовладельцев законопроект не повлияет, заверил “Ъ” господин Соловьев.

Напомним, что многие регионы в 2022–2023 годах уже подняли цены на ТО. Белый дом также просит Госдуму закрепить в законе право полиции отключать операторов-нарушителей от Единой информационной системы техосмотра (в ней формируются диагностические карты).

«Если Госдума примет решение о передаче полномочий, то мы, конечно, будем работать в рамках нового законодательства,— заявил “Ъ” президент РСА Евгений Уфимцев.— Но на данном этапе РСА со всеми функциями справляется: жалоб и нареканий нет, все процессы автоматизированы. Сейчас нет острой необходимости передавать полномочия». Господин Уфимцев говорит, что союз сумел наладить работу в регионах, дополнительных средств из бюджета не получает — все расходы оплачиваются взносами операторов. «Кроме того, страховщики заинтересованы в том, чтобы автомобили были исправны и безопасны, поэтому контроль за операторами для РСА вполне себе свойственная функция,— говорит Евгений Уфимцев.— Передача функций госоргану, очевидно, потребует дополнительных разовых затрат на создание новой информационной системы, полную перенастройку всей системы аккредитации, а впоследствии — постоянных бюджетных ассигнований».

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев поправки сенаторов поддерживает, но обращает внимание, что законопроект носит пока «концептуальный» характер, нужны дополнения. «Законопроект вызывает много вопросов,— считает глава ассоциации "Ермак" Андрей Борисенко.— Наличие не до конца ясных определений и различные несостыковки говорят о его слабой проработке законотворцами». Эксперт, в частности, обратил внимание на пояснительную записку, где сказано, что техосмотр нужен для оформления ОСАГО, хотя это правило отменили в августе 2021 года. «Законопроект пока очень сырой,— говорит он.— Наша задача доработать его так, чтобы были учтены интересы всех участников отрасли». «Основной вопрос — целесообразность такой скорой передачи без просчета последствий,— добавляет глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.— Ведь нам в этих новых условиях придется работать или, что тоже вероятно, закрывать бизнес. Нужно проанализировать и оценить все риски для предпринимателей, которым предыдущие ошибки в законодательстве обошлись крайне дорого».

Законопроект вступит в силу не раньше 2024 года, прогнозирует Александр Соловьев. «После принятия Госдумой поправок нужно будет "передать дела" из РСА и разработать новые подзаконные акты,— пояснил он.— Мы хотим, чтобы все это произошло максимально комфортно для бизнеса».

За последние 12 лет, напомним, это уже третья реформа для исключения коррупции в сфере ТО. В 2011 году был принят закон, передавший контроль за операторами в РСА — впоследствии власти и многие эксперты признали эту идею неудачной. В августе 2021 года была отменена обязанность предъявлять ТО при оформлении ОСАГО, в декабре техосмотр стал добровольным для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов.

Иван Буранов