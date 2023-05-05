Краснодарский газ питал наличные

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». По версии следствия, гендиректор АО Алексей Руднев и его приближенные в течение четырех лет взимали с застройщиков незаконное вознаграждение за подключение объектов, организуя заключение договоров на газификацию с подконтрольными фирмами. Фигуранты дела не признают вину, утверждая, что все происходило в рамках обычной хозяйственной деятельности.



Главное следственное управление СКР предъявило бывшим топ-менеджерам АО «Газпром газораспределение Краснодар» обвинение в получении взяток в составе организованного преступного сообщества (ст. 290 и 210 УК РФ), сообщили “Ъ” представители защиты. Фигурантами расследования являются экс-гендиректор АО Алексей Руднев, его бывший заместитель по вопросам строительства Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев, Константин Лютый и Олег Власов. Кроме того, по делу проходят руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие “Газовик”» (АССМП «Газовик») Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко. Все обвиняемые содержатся под стражей, вину не признает никто.

По данным следствия, организованное преступное сообщество, созданное Алексеем Рудневым, действовало с мая 2017 до ноября 2021 года, когда топ-менеджер и люди из его окружения были арестованы. Следствие полагает, что господин Руднев разработал схему получения взяток от владельцев участков, на которых строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты. Зная, что застройщики обладают значительными средствами, но зачастую ограничены в сроках строительства, Алексей Руднев сообщал предпринимателям, что имеет возможность препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения, говорится в обвинительном заключении. Чтобы вопрос с газоснабжением решился положительно, сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар», по материалам дела, рекомендовали застройщикам обращаться за разработкой проекта и заказом на монтажные работы в определенные фирмы, в том числе в АССМП «Газовик» и «Инженерсервис». Следствие считает, что перечисленные по договорам средства являлись взятками Алексею Рудневу и его приближенным, так как расценки на работы были завышены, а сами компании фактически контролировались руководством АО «Газпром газораспределение Краснодар» (в частности, учредителем АССМП «Газовик» была жена господина Руднева). В других случаях, полагает следствие, взятки передавались в виде наличных средств или дорогостоящих подарков. В деле фигурируют взятки на общую сумму 114 млн руб.

Защита обвиняемых настаивает на том, что фактов незаконного получения вознаграждения руководителями АО «Газпром газораспределение Краснодар» не было. «Топ-менеджеры компании стремились максимально нарастить объемы газификации, при этом у них была информация о том, какие подрядные фирмы выполняют работы быстро и качественно, а к каким у потребителей есть нарекания. Естественно, застройщикам рекомендовали обращаться в компании с хорошей репутацией, при этом расценки на работы соответствовали рынку, ни о каких взятках в форме безналичной оплаты речь не шла»,— пояснил “Ъ” адвокат Дмитрий Сухов, осуществляющий защиту Александра Савостьянова. Что касается предъявленных обвинений в получении наличных денежных средств, то адвокат считает эти эпизоды недоказанными. «Ни один случай получения средств не зафиксирован, заявления якобы потерпевших о передаче денег или подарков мы считаем голословными»,— пояснил защитник.

По данным защиты, следствие было проведено и завершилось с многочисленными процессуальными нарушениями. В частности, обвиняемым было объявлено о завершении следственных действий в тот момент, когда еще шли допросы других лиц. «Чтобы не затягивать процесс, обвиняемые отказались знакомиться с материалами дела и попросили направить дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд, но следователь каждый день ходит к ним в СИЗО и требует знакомиться с делом. Это вопиющее нарушение УПК, согласно которому ознакомление с делом — это право, а не обязанность обвиняемого»,— пояснил адвокат Дмитрий Сухов.

Анна Перова, Краснодар