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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ принял участие в Первой Кавказской инвестиционной выставке. В ходе нее представители банка провели ряд встреч с главами регионов, подписали соглашения, направленные на развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, на Кавказе для развития бизнеса созданы благоприятные условия. Однако сдерживающим фактором является ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и отсутствие финансовой грамотности у населения. ПСБ готов в полной мере подключиться к работе по устранению этих препятствий.

Первые в России магазины бренда Ecru открылись в двух торговых центрах «Мега» — «Химки» и «Белая Дача». Также 4 мая начал работать первый в Сибири магазин сети Maag, пришедшей на место Zara, в новосибирском ТЦ «Мега». Еще одна торговая точка откроется в Омске 5 мая.

Минфин США продлил лицензию на сворачивание программы депозитарных расписок российского госбанка ВТБ до 30 июня, сообщил Bank of New York Mellon. Предыдущая лицензия действовала до 30 апреля. Банк-депозитарий указал, что теперь аннулирование депозитарных расписок ВТБ с дальнейшим обменом на обыкновенные акции кредитной организации, торгующиеся в России, может продолжаться на прежних условиях.

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