Акции Paramount Global падают на 27% из-за первого за 10 лет сокращения дивидендов

Американский телекоммуникационный конгломерат Paramount Global завершил первый квартал года с чистым убытком в размере $1,12 млрд. Это результат массовых списаний в размере $1,7 млрд из-за объединения стримингового сервиса Showtime и цифровой платформы Paramount+. В связи с этим компании пришлось пересмотреть собственный план по размеру квартальных дивидендов: они были сокращены сразу на 79%, до $0,05 на акцию. Это первое сокращение размера дивидендов за последнее десятилетие.

Выручка конгломерата снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом — до $7,27 млрд. А едва ли не единственным положительным результатом в первом квартале стало увеличение числа подписчиков Paramount+ на 4,1 млн. Теперь их количество составляет 60 млн.

Негативная отчетность отразилась на котировках акций компании, которые снизились примерно на 27%.

Кирилл Сарханянц