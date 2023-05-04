«Не повод для мировой войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил на США ответственность за атаку беспилотников на Кремль, поскольку именно они координируют действия Киева. Американская администрация это утверждение оперативно опровергла. По версии российской стороны, Украина запустила дроны с целью покушения на президента Владимира Путина. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о непричастности своей страны к этому нападению. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит поводов для резкого обострения обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади в Москве состоится и на планы российского руководства атака дронов никак не повлияет. Что касается причиненного ущерба, то, по данным хозяйственных служб Кремля, на куполе Сенатского дворца обгорели два медных листа. Скорее всего, их уже заменили, так что о происшествии ничего уже и не напоминает.

Тем временем появляются различные версии, как летательные аппараты смогли добраться до сердца страны. Общий смысл такой: видели, но не отреагировали — в итоге поступили правильно, поскольку, как было сказано выше, пострадали всего-то два медных листа, так что трагических последствий удалось избежать.

Однако при этом пока ничего не известно ни о типах беспилотников, ни о стране-производителе, а также о характеристиках взрывного устройства, которое они несли. Но дело возбуждено — следствие ведется, спецслужбы работают. Так что точки над i, наверное, вскоре будут расставлены.

В свою очередь, Дмитрий Песков, подводя итог тяжелого дня, обвинил в организации данного преступления Соединенные Штаты Америки. Именно они все планируют и руководят действиями Владимира Зеленского и его команды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Мы хорошо знаем, что решения о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем.

Вашингтон оперативно и даже в жесткой форме опроверг свою причастность к произошедшему событию. В целом западные бывшие партнеры отреагировали спокойно, мол, для начала надо во всем разобраться. Иные лица — разные аналитики, эксперты и научные институты — даже усомнились в том, что события развивались именно так, как описывает российская сторона. Не увидели доказательств украинского участия.

Да и другие страны, не из западного блока, скажем так, тоже не спешат делать окончательные выводы.

Например, МИД Китая призвал Москву и Киев не обострять ситуацию, не доводить до крайностей. И, конечно же, необходимо отметить интервью госсекретаря США Энтони Блинкена газете The Washington Post. Он хотел бы все-таки больше фактуры. Отвечая на вопрос, поддерживает ли Америка удары по российской территории, глава Госдепа дал понять, что подобные решения — компетенция Украины, которая сама выбирает стратегию защиты своей территории.

Теперь о дальнейших последствиях в России и мире. Можно предположить, что два опаленных медных листа, наверное, не повод для мировой войны. Что касается конкретики, пока на уровне региональных властей принимаются решения запретить полеты беспилотников, в частности, на такой шаг пошли в Москве. Возможно, запрет введут на федеральном уровне. Технологии нужно развивать, чтобы подобное предотвращать, о чем тоже говорится. А в остальном все пока остается на уровне грозных заявлений. Скорее всего, выдерживается определенная пауза для оценки обстановки.

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