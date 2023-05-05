Проверка слуха

Почему Chevrolet переименовала свою модель Nova? Действительно ли акулы никогда не спят? И откуда взялся 13-й знак зодиака? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Экологичный подход

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Nikhinson / Reuters Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Билл Гейтс купил первую в мире яхту на жидком водороде?

В начале 2020 года многие СМИ написали о том, что сооснователь Microsoft потратил более $600 млн на уникальную «экологичную» яхту. Правда, авторы заметок разошлись в том, как далеко зашла сделка. Кто-то написал, что Гейтс «планирует приобрести» яхту, а кто-то говорил об уже свершившемся факте.

Действительно, за полгода до появления этой новости голландскими инженерами из компании Sinot Yacht Architecture & Design была представлена концепция уникальной яхты под названием Aqua. Роскошная пятипалубная лодка длиной 115 м должна быть оснащена водородным двигателем, в результате его работы в окружающую среду выбрасывается исключительно вода. Этот агрегат, по замыслу проектировщиков, должен обеспечить яхту ходом на 4 тыс. миль.

О том, что лодку то ли задумал купить, то ли уже купил Билл Гейтс, первыми написали британские таблоиды, в их числе The Guardian и Daily Mail, затем новостью поделились многие мировые издания. В публикациях не было ссылок на источники информации, но подчеркивалось увлечение миллиардера зеленой энергетикой. А спустя несколько дней компания Sinot выпустила заявление, в котором статьи о продаже Aqua были названы «фактически некорректными». Создатели яхты подчеркнули: ни один их проект не связан с Биллом Гейтсом, а работа над созданием водородной яхты все еще продолжается. После этого большинство иностранных СМИ удалили некорректные статьи.

Вердикт — это неправда.

Как машину назовешь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Wilking / Reuters Фото: Rick Wilking / Reuters

Автомобиль марки Chevrolet Nova в Латинской Америке переименовали из-за плохих продаж?

Много лет по интернету гуляет история о том, как автомобильный гигант General Motors в свое время потерпел фиаско, пытаясь вывести на латиноамериканский рынок автомобиль Chevrolet Nova. Уровень продаж был неправдоподобно мал, и эксперты связали это с тем, что покупателей отпугнуло название, ведь «no va» по-испански означает «не едет». В итоге, как утверждается, модель пришлось переименовать в Caribe.

Автомобиль Chevrolet Nova появился в 1962 году и первоначально носил название Chevy II. В конце 60-х производитель переименовал всю линейку Chevy II в Nova. В 1972-м General Motors представил Nova в Мексике и Венесуэле. В обеих странах модель пользовалась высоким спросом, а в Венесуэле, по некоторым данным, некоторое время была самой продаваемой моделью. И только в 1978-м, за год до закрытия производства в США, автомобиль убрали с латиноамериканского рынка.

Теперь к вопросу о лингвистике. Слово «nova» на латыни обозначает Новую звезду, и в испанском языке имеет то же значение. От этого корня образуются такие слова, как novador («новатор») и novedad («новинка»). Поэтому название Nova никак не должно резать слух носителям испанского языка. Что касается словосочетания «no va», то, хоть его и можно перевести как «не пойдtт» или «не поедет», про неисправную машину испаноязычный человек скорее скажет no marcha («не работает») или no camina («не на ходу»).

Вердикт — это неправда.

Сонное подводное царство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Правда ли, что акулы никогда не спят?

Множество довольно авторитетных источников сообщают о том, что акулам незнакомо состояние сна — им якобы нужно все время двигаться, поскольку в состоянии покоя их несовершенные жабры не справляются с работой. Действительно, акулы дышат, извлекая кислород из воды. Долгое время считалось, что эти рыбы могут использовать только проточную вентиляцию жабр: вода попадает внутрь организма, когда животное движется. Соответственно, если бы рыба останавливалась, она должна была задохнуться.

Опровергнуть это ученые смогли только в 1970-х после обнаружения у атлантического побережья Мексики подводной «пещеры спящих акул». Ихтиологи выяснили, что там сложился особый микроклимат: проточная слабосоленая вода хорошо насыщена кислородом, что оказывает на рыб «снотворное действие», и акулы надолго заплывают туда, чтобы побыть в состоянии покоя. Однако дайверы отмечали, что некоторые рыбы следили взглядом за людьми, поэтому считать их спящими в прямом смысле слова нельзя.

Научные доказательства сна у акул обнаружились лишь недавно. Группа австралийских ученых провела ряд экспериментов и пришла к выводу, что некоторые местные виды акул демонстрируют физиологические признаки сна. У них зафиксировали повышенный порог возбуждения, снижение уровня метаболизма и уровня потребления кислорода. Кроме того, есть акулы, например, катраны, которые в процессе эволюции научились в прямом смысле слова спать на ходу, соответственно, дышать во сне, не останавливая движение.

Вердикт — это неправда.

Астрологическая дюжина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

NASA поменяло даты знаков зодиака и добавило к ним 13-й?

Несколько лет назад переполох в рядах поклонников астрологии вызвала новость о том, что американское космическое агентство якобы провело радикальную «небесную реформу». Авторы большинства материалов, вышедших с заголовком об «открытии» 13-го знака, ссылались на портал NASA Space Place. На этом сайте сотрудники агентства простым языком отвечают на вопросы про космос и все, что с ним связано. И о 13-м знаке зодиака там действительно писали.

Автор нашумевшего материала напоминает историю появления зодиака: вавилоняне, придумавшие его, жили по лунному календарю из 12 месяцев, поэтому они практично выбрали именно 12 экваториальных созвездий, через которые за год проходит Солнце. При этом, как говорится в материале NASA, древние астрономы прекрасно знали о том, что светило на самом деле проходит через 13 созвездий, но решили не включать в список Змееносца, иначе 13 знаков пришлось бы совмещать с 12 месяцами.

Более того, в Вавилоне отлично понимали условность деления неба и соответственно года на 12 равных участков. Зодиакальные созвездия на небосводе занимают разную площадь. Например, в Деве Солнце «проводит времени» в несколько раз больше, чем в созвездии Скорпиона. Поэтому, как подчеркнул автор статьи на сайте NASA, ученые изучают космические объекты, а не договоренности астрологов о том, сколько есть знаков зодиака и как они называются.

Вердикт — это неправда.

Расставить точки над «миром»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В названии романа «Война и мир» слово «мир» означает «вселенная, общество», а не «отсутствие войны»?

Когда впервые возникла коллизия с названием романа Льва Толстого, доподлинно неизвестно. Однако наибольшую известность она получила после того, как в телепередаче «Что? Где? Когда?» в 1982 году прозвучал соответствующий вопрос. Телезритель интересовался, почему в заглавии дореволюционного издания «Войны и мира» стоит буква «и» с точкой («мiръ»), а не привычная нам кириллическая «и» («миръ»). Автор вопроса настаивал на том, что писатель имел в виду не «Войну и мирное время», а «Войну и народ», «Война и вселенную».

Обратимся к фактам. Согласно словарю Даля, мiръ — это вселенная, община, общество крестьян. А мир — это отсутствие ссоры, вражды, несогласья, войны. Теперь взглянем на титульный лист первого отдельного издания романа 1868 года: там слово «миръ» написано с кириллической «и» в значении «отсутствие войны». Что же случилось потом?

Все переиздания романа тоже содержат в заглавии «миръ» с обычным «и», все, кроме одного. Речь об издании 1913 года, на которое ссылался автор вопроса советской телевикторины. Слово «мир» на титульном листе и первой странице там встречается восемь раз, и лишь один раз «мир» напечатан через «и» с точкой. Почему редакторы «Что? Где? Когда?» не обратили внимание на это несоответствие, остается загадкой. Зато сотни переводов романа на иностранные языки в значении «Война и ее отсутствие» подтверждают, что Лев Толстой вкладывал в название именно такой смысл.

Вердикт — это фейк.