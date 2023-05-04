В Сочи осудили организатора секты «Страна Души», избивавшего адептов USB-кабелем

В Сочи вынесли приговор организатору и руководителю секты «Страна Души» Владимиру Хоружему. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в 2008 году мужчина создал религиозное объединение на территории Абхазии. Точное число вовлеченных в секту людей все еще не установлено, однако известно, что среди адептов были несовершеннолетние. Вместе с организатором в селе Дранда проживали более 30 участников объединения.

«К своим несовершеннолетним адептам подсудимый применял собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении "Кришнаизма" (Вайшнавизма) и элементах строевой подготовки»,— говорится в сообщении.

В суде было установлено, что мужчина избивал приверженцев культа за ложь, опоздание и непослушание USB-кабелем, стеблем растения, заставлял детей отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал просмотр фильмов и лишал их общения с близкими.

Деятельность религиозного объединения пресекли в 2021 году. В отношении руководителя секты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 239, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, истязание). Владимиру Хоружему назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

Анастасия Донскова

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