Андрей Фатеев вступит в должность главы администрации Таганрога 11 мая

Дума Таганрога утвердила на должность главы администрации города кандидатуру министра образования Ростовской области Андрея Фатеева. Новый градоначальник приступит к исполнению обязанностей с 11 мая, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Напомним, конкурс на должность прошли два кандидата — господин Фатеев и замглавы администрации Батайска Наталья Богатищева. Итоговое решение о назначении было принято на заседании городской думы 4 мая.

Андрею Фатееву 42 года, он уроженец Ростова-на-Дону. В 2002 году получил диплом Таганрогского педагогического института по специальности «Филология». В 2008 году завершил обучение в Московском социально-гуманитарном институте по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом филологических наук.

Работал специалистом отдела управления образования в Таганроге, позже занял руководящую должность. С 2014 года являлся заместителем начальника управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области. В 2020 году стал заместителем министра образования, а в 2022 году возглавил министерство.

Прежний глава Таганрога Михаил Солоницин покинул свой пост 4 апреля по собственному желанию.

Анастасия Назарова