Гордума Таганрога приняла отставку главы администрации Михаила Солоницина

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин покинул свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале городской думы.

Решение об отставке господина Солоницина принято на внеочередном заседании городской думы 4 апреля.

«Депутаты удовлетворили прошение об отставке по собственному желанию главы Администрации города Таганрога Михаила Солоницина в связи с переходом на новую работу»,— написано в официальном сообщении.

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя главы администрации Таганрога по вопросам экономики Светлану Камбулову.

Анастасия Назарова