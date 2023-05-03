Определены кандидаты на должность главы администрации Таганрога

Тестирование и собеседование в конкурсе на должность главы администрации Таганрога прошли министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев и замглавы администрации Батайска Наталья Богатищева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кандидатуры прошедших конкурс претендентов будут представлены на заседании думы Таганрога 4 мая, где депутаты и выберут нового руководителя.

Напомним, прежний глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку по собственному желанию.

Анастасия Назарова